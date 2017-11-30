Çevresel harcamalar 2016’da yüzde 22.6 arttı

İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Türkiye’nin toplam çevresel harcamaları, 2016 yılında, yıllık bazda yüzde 22.6 artarak 31.8 milyar liraya ulaştı. Toplam çevresel harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) içindeki payı yüzde 1.2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 31.8 milyar liralık çevresel harcamaların yüzde 66.8’i cari, yüzde 33.2’si ise yatırım harcamalarından oluştu.

Toplam çevresel harcamaların yüzde 76.1’i kamu sektörü, yüzde 32.9’u ise özel sektör tarafından gerçekleştirilirken, kamu sektörü içindeki en büyük payı ise yüzde 86.3 ile belediyeler oluşturdu.

Toplam çevresel harcamaların yüzde 40.4\'ünü atık yönetimi hizmetleri, yüzde 32.6\'sını su hizmetleri, yüzde 17.6\'sını atık su yönetimi hizmetleri ve yüzde 9.4’ünü ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında yüzde 42.3 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise yüzde 65 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi.

TÜİK verilerine göre, toplam çevresel gelirler ise 24.9 milyar lira olarak gerçekleşirken, gelirin yüzde 58.9’u kamu sektöründe, yüzde 41.1’i ise iş sektöründe elde edildi.

Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2016 yılında toplam 89 bin 265 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin yüzde 9.3’ünü kadın, yüzde 90.7’sini ise erkeklerden oluştu.

