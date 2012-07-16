Çevrecilerden Numan Kurtulmuş'a: 'Nükleer'e hayır' dediniz, unutmayın

Başbakan Tayyip Erdoğan davetiyle, AKP’ye katılması “kesinleşen” HAS PARTİ Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, nükleer santrallere karşı olduğunu açıklamıştı. Çevreclier Kurtulmuş'a, AKP'nin nükleer santral açma girişimlerini hatırlattı.

yesilgazete.com'da yer alan haber şöyle:

Bugün sözünü tutmak ya da çiğnemek seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda… Çünkü AK PARTİ’nin hedefi, kısa vadede sadece bir değil, üç nükleer santral… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a göre, Türkiye’nin 23 nükleer santrale ihtiyacı var. Nükleer karşıtlarının bütün çabalarına karşın, imzalar atıldı, eğitimler başladı… Türkiye’nin gerçek amacının nükleer silah üretmek olduğuna ilişkin iddialar ise net bir şekilde yalanmadı…

Numan Kurtulmuş’un 25 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Gölbaşı’da söylediklerine bakarsak “nükleer enerji, barışçı değil, savaşçıdır”… Ancak AK PARTİ’de bunu söyleyemeyebilir. Zira “parti disiplini” buna izin vermeyebilir.

Eğer sözünü çiğnemezse, iktidar partisi içinde, nükleere karşı çıkan tek isim olacak. Tarihe not düşmek için iki ay önce söylediklerini, parçalar halinde ama aynen yayımlıyoruz:

“Her şeyin, enerjinin, sağlığın, eğitimin piyasalaştırıldığı, insana bile piyasa gözüyle bakıldığı bir dünyada, insani bakış açısına sahip arkadaşlarla birlikte olmaktan mutluyuz”

“Kimsenin yeni enerji kaynakları bulmak adına Türkiye’nin güzelliklerini, doğal çevresini yok etmeye hakkının yok”

“Partimiz, insanlık için büyük bir tehdit olan nükleer santrallere karşıdır çünkü nükleer teknolojinin aslı, barışçıl değil savaşçıdır. Hata payı, kitlesel ölümler ve kalıcı hastalıklar olan bir teknoloji kabul edilemez. İktidarımızda Türkiye’de nükleer santral kurulmayacaktır.”

Bekaroğlu, Kurtulmuş’a nükleer sözünü hatırlattı

Numan Kurtulmuş’a nükleer sözünü hatırlatan sadece biz değiliz… HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu, “Numan Bey’e” dünkü basın toplantısında şöyle tepki gösterdi:

‘Firavunlaşmayacağız’ dedik. ‘O gün karunlaşmayacağız’ dedik. ‘NATO sırtımızdaki gavur leşidir atacağız’ dedik. ‘Nükleer enerji yasaklanmalıdır’ dedik. Biz bu sözlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.