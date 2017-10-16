Çevrecilerden 'ÇED'siz olmaz' kampanyası

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TBMM\'de yarından itibaren görüşülmeye başlanacak torba yasa tasarısında, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin rafa kaldırılacağı ve madenciler için 3 ayda verilmeyen izinlerin otomatik verilmiş sayılacağı yönündeki maddelerin iptali istendi. Sosyal medyada, bu maddelere karşı \'ÇED\'siz olmaz\' kampanyası başlatıldı.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'ndaki 54. 55. ve 56. maddelerle ilgili Türkiye\'nin birçok yerinden çevre örgütleri ve çevreciler, sosyal medya üzerinden \'ÇED\'siz olmaz\' hashtag\'iyle kampanya başlatarak, bu maddelerin iptalini istedi.

ÇED İÇİN 3 AY SÜRE

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kent ve Çevre Kurulu ile Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları üyesi avukat Tuncay Koç, Meclis\'te görüşülecek torba yasa tasarısı içindeki 54. 55.ve 56. maddelerle Çevre Kanunu ve ÇED yönetmeliğinin tamamen rafa kaldırılacağını iddia etti. Madenciler için 3 ay içinde verilmeyen izinlerin otomatik verilmiş sayılacağı yönünde düzenleme getirildiğini belirten Koç, “Böylece bürokrasinin hareketsiz kalması, istenmiş oluyor. Zaten doğru dürüst işlemeyen ÇED süreci, maden ocakları ve madenciler için tam anlamıyla yok sayılıyor\" dedi.

Bu maddelerle ormanların bedelsiz olarak 10 yıllığına, maden şirketlerine peşkeş çekildiğini ileri süren Koç, “Bu düzenleme, Anayasa\'nın 56. ve 169. maddelerine aykırıdır. Aynı zamanda Çevre Kanunu 10. maddesi ve uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu maddeler; tüm ormanlar, yaylalar ve meralarımızın madenciler tarafından talan edilmesi anlamına geliyor. Tasarıdaki bu maddelerin bir an önce gündemden çekilmesi, hatta ağza dahi alınmaması gerekir. Korkunç maddeler\" diye konuştu.

TASARIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tasarıda iptali istenen 54. maddeyle \'Madencilik Faaliyetlerinde İzinler\' başlıklı 7. maddenin 11. fıkrasının, birinci cümlesi değiştiriliyor. \'Çevresel etki değerlendirmesi ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılır ve genel müdürlük tarafından buna göre işlem yapılır\' değişikliğiyle çevreye ilişkin ÇED ve diğer izin süreçleri, 3 ay içinde bitirilmezse izin verilmiş sayılacak.

Tasarının 55. maddesiyle \'Maden Teşvik Tedbirleri\' başlıklı 9\'uncu maddesine eklenen fıkra ile orman alanlarında yapılacak madencilik faaliyetleri için 10 yıl için herhangi bir bedel alınmayacağı düzenlemesi getiriliyor.

Tasarının 56. maddesi ile Maden Kanunu\'nun \'Arama Faaliyetleri\' başlıklı 17. maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi değiştirilerek, \'Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, kırıntı ve numune almaya yönelik faaliyetler için ÇED kararı aranmayacağı\' düzenlemesi öngörülüyor.



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