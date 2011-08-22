-Çevrecilerden Brezilya'daki yerlilere destek ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Doğa Derneği üyeleri, Amazon Nehri'nin ana kolu Xingu üzerinde inşa edilmek istenen Belo Monte Baraj projesini protesto etti. Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan çevreciler adına, dernek üyesi Tuğba Kılıç açıklama yaptı. ''Amazon Nehri'nin özgür akması'' talebiyle dünyanın pek çok yerinde gösteriler düzenlendiğine işaret eden Kılıç, Amazon'un sadece Brezilya'ya değil, tüm dünyaya ait olduğunu vurguladı. Yüzlerini Amazon Ormanlarını simgesi olarak yeşile boyadıklarını kaydeden Kılıç, ''400 kilometrekarelik orman katliamının söz konusu olduğunu'' söyledi. Barajın, dünyanın en büyük üçüncü barajı olacağına dikkati çeken Kılıç, ''Bahsettiğimiz şey; nehirde akan suyun yüzde 80'ninin nehir yatağından alınması. Bu nedenle orada yaşayan halkların ve tüm canlıların susuz kalmasıdır'' dedi. Kılıç, Belo Monte'ye karşı yerli halkların 20 yıldır yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, geçtiğimiz günlerde yerlilerden destek için mesaj aldıklarını söyledi. Kılıç, seslerini hükümete duyurabilmek için projenin iptali talebini içeren dilekçeyi, Büyükelçiliğe vereceklerini anlattı. Brezilya hükümeti ile birlikte Türkiye Hükümetine de seslendiklerini belirten Kılıç, ''nehirlerin önüne set çeken tüm baraj projelerinin iptal edilmesini'' istedi. Kılıç, açıklamasının ardından dilekçeyi Büyükelçilik güvenlik görevlisine bıraktı. -Dünyanın en büyük yağmur ormanına zarar verecek- Belo Monte Barajı, Çin'deki Üç Boğazlar ve Brezilya ile Paraguay'ın ortak işlettiği Ithaipu'nun ardından dünyanın üçüncü büyük barajı olacak. Projeye karşı olan çevreci gruplar ve bölgenin yerli halkları, baraj inşaatının, dünyanın en büyük tropik yağmur ormanına büyük zarar vereceğini, bölgede yaşayan yerli halklardan en az 50 bin kişinin yerinden olmasına yol açacağını, yaşam haklarını tehdit edeceğini savunuyor. Brezilya hükümeti ise ülkenin giderek artan enerji talebi dolayısıyla projeden vazgeçemeyeceğini ifade ediyor.