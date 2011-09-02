Çevrecilerden Apple’e suçlama!

T24 - Teknoloji devlerinden Apple, Çin’deki taşeron fabrikalarda çevre standartlarını ve halk sağlığını hiçe saymakla suçlanıyor.



Çin'de beş çevre örgütü Apple'ı hedef tahtasına oturtan bir rapor yayımladı. Çevreciler iPhone, iPad gibi cihazların üretiminde rol aldığı sanılan şirketler hakkında bir araştırma yaptı. Rapordaki sonuçlar oldukça çarpıcı.

Apple'a elektronik devre kartı üreten Meiko Electronics'in yakınlarında bulunan gölde ağır metal yoğunluğu normalin 200 kat üstünde. Foxconn firmasına ait bir fabrikanın yakınında ise insanlar zehirli gazdan pencerelerini açamıyor. Bir diğerinin yakınındaki köyde yaşayanlarda kanser hastalıkları artmış durumda.



'Ülkemizdeki boşluklardan faydalanıyor'



Raporu hazırlayan örgütler adına konuşan Kamu ve Çevre İşleri Enstitüsü Müdürü Ma Jun, durumun yıllardır aynı olduğunu söylüyor: “Apple çevre atıkları hakkında şeffaf veriler sunup olayı açıklığa kavuşturmayı reddediyor. Yan kuruluşlarının isimlerini açıklamamakta inat ediyor. Çevre denetimi konusunda ülkemizdeki boşluklardan faydalanıyor. Maliyetini çevreye yükleyerek, halkın çıkarlarını düşünmeden muazzam kârlar elde ediyorlar" dedi.





