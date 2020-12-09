Çevreciler kazandı: Tesla'nın "kış uykusundaki yılanlara zarar vermeyeceğini" kanıtlayana kadar Almanya'daki inşaat faaliyetleri durduruldu

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Almanya'daki yeni fabrikasının inşaat çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu.

Alman Tagesspiegel gazetesinde yayınlanan habere göre, Çevreci gruplar tarafından açılan davanın sonucunda mahkeme, Tesla'nın "kış uykusundaki yılanlara ve sürüngenlere zarar vermeyeceğini kanıtlayana kadar" fabrikanın inşa edileceği alandaki ağaçların kesimine devam edemeyecek.

Tesla'ya geçen hafta 83 hektarlık alandaki ağacı kesmesi için izin verilmişti.

Dava, çevre aktivistlerinin Tesla'ya karşı elde ettiği ikinci zafer oldu. Tesla daha önce aktivistlerin talebi karşısında kuracağı fabrikadaki su kullanımını azaltmayı kabul etmişti.

Tesla, 2021'de Almanya'daki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlamayı hedefliyordu.