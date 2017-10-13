Çevreciler Apple'a engel olamadı

İrlanda'da orman arazisine 23 futbol sahası büyüklüğünde bir data merkezi inşa etmeyi planlayan Apple, gerekli izni 2.5 yıl gecikmeli de olsa aldı. Mahkemenin izin kararı, çevrecilerin tepkisine neden oldu.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, çevrecilerin itirazına rağmen, teknoloji devi Apple’ın orman arazisine inşa etmeyi planladığı 850 milyon Euro’luk merkezi için gerekli izin verdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Paul McDermott, üç çevre aktivistinin, söz konusu tesisin ülkenin batısındaki Galway bölgesinde bulunan 166 bin metrekarelik ormanlık araziyi tahrip edeceği gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

İrlanda'yı seçmeden önce 19 ülkede araştırma yapan California merkezli Apple, dev projeyi ilk olarak Şubat 2015'te duyurmuştu. Planlama iznini altı ay içinde yerel makamlardan alan Apple, çevreci grupların itirazları nedeniyle inşaata başlayamamıştı. Projenin, İrlanda’nın batısındaki en büyük özel yatırım olması bekleniyor.

Apple’ın bölgedeki zengin yeşil enerji kaynaklarından faydalanmak için özellikle bu bölgeyi seçtiği belirtiliyor. Apple inşa sırasında çevreye verilebilecek tüm zararı telafi etme sözü vermiş, merkezin enerjisinin tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edileceğini açıklamıştı.

Başbakan'a "Gelecek yatırımlar da etkilenir" uyarısı

Geçen ay İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile masaya oturan Apple yöneticileri, projedeki 2,5 yıllık gecikmenin gelecekte yapılması planlanan yatırımları da etkileyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İrlanda’da her 10 çalışandan biri çok uluslu bir yabancı şirket tarafından istihdam ediliyor. Ekonomiye olan yadsınamaz katkılarından dolayı İrlanda, çok uluslu şirketlerin yatırımlarına ve ülkedeki varlıklarına sıcak bakıyor. Apple’ın Avrupa merkezi de İrlanda’da yer alıyor.