Çevreci projeyle 695 bin litre su tasarrufu sağlandı

İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi’nde uygulanan çevre dostu projeyle 139 ağacın kesilmekten kurtuldu, 695 bin litre su tasarrufu sağlandı, 39 ton karbondioksit salınımı engellendi ve 30 ton katı atığın önüne geçildi.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçen belediye, iş süreçlerini hızlandırdı, kağıt tüketiminde tasarruf sağladı. Arnavutköy Belediyesi, çevreci araştırmalar yapan Envision adlı uluslararası kuruluş tarafından da \"en yeşil ofis\" listesinde belediyeler kategorisinde yer aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Yapılan hesaplamalara göre Arnavutköy’de 139 ağacı kurtarmış bulunuyoruz. Mart 2016’dan itibaren tüm iş süreçlerini EBYS ile yönetiyoruz ve söz konusu sürede; 139 ağacı kesilmekten kurtardığımız gibi, 695 bin litre su tasarrufu sağladık, 39 ton karbondioksit salınımı engellendik ve 30 ton katı atık önledik. Böylelikle yaklaşık 1.1 milyon A4 kağıdın çöpe gitmesini de önlemiş olduk. Zaman ve maliyet tasarrufu ile işlem kuyrukları ve tamamlanma süreleri kısaldı, kurum içi iletişim kanallarımız daha da iyi duruma geldi ve vatandaşlarımıza daha da iyi hizmet vermeye başladık” dedi.

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