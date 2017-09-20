Çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un cezaevinde intiharıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda sabah 06.35\'de ekmek servisi yapıldığında F10 koğuşunda yatan tutuklu A.Y.\'nin yaşamına son verdiği tespit edilmiştir. Olaya ilişkin cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılarak tutuklu klasik otopsi yapılmak üzere Antalya\'ya sevk edilmiştir\" denildi.

