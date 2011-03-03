-ÇEVRECİ BAŞKANIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ MUĞLA (A.A) - 03.03.2011 - Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Victor Ananias, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaret için geldiği annesinin evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık tatil için Fethiye'nin Ölüdeniz beldesi Faralya köyünde yaşayan annesi Gülben Singitay Ananias'ın evine gelen Victor Ananias, kaldığı odada annesi tarafından ölü olarak bulundu. Gülben Singitay Ananias'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Fethiye Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, incelemelerde bulunurken, Ananias'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Victor Ananias'ın ölmeden bir gün önce ormanda topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenme şüphesi ile özel bir hastanede tedavi gördüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.