Çevreci avukattan Danıştay'a 'yönetmelik değişikliğinin iptali' başvurusu

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ çevre avukatı Senih Özay, 14 Şubat\'ta yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği\'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin iptali için Danıştay\'a başvurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, 14 Şubat\'taki kararıyla, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği\'nde değişiklik yapan yönetmelik yürürlüğe girdi. Bunun üzerine çevreci avukat Senih Özay, değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin iptali için Danıştay\'a başvurdu. Yönetmeliğin 16,17,18,19 ve 20\'nci maddelerinin iptal edilmesinin su kalitesine ilişkin planlama esasları ve yasaklar hakkında olduğunu söyleyen Özay, \"Söz konusu yönetmeliğin birinci maddesinde yer alan sınırlama hükümleri, \'mutlak koruma alanları, kısa, orta ve uzun mesafeli mutlak koruma alanları\'nı kapsayarak, ülkenin yer altı ve yer üstü su kaynakları potansiyelini korumaya yönelik. Bu koruma alanlarının iptalini getiren yeni yönetmelikle su kaynakları ciddi kirlenme tehdidi altına giriyor. Derhal bu karardan vazgeçilmesi gerekiyor\" dedi.

Senih Özay bu yönetmelikle birlikte, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği\'nin amacını kaybettiğini, zarar verici tehlikeli Anayasal hakları parçalayan el bombası haline geldiğini de söyledi. Özay, çevreye duyarlı kitlelerden destek beklediklerini ifade etti.



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