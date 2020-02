'Çevreci Ana' mezarı başında anıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da çevreci eylemleri ve barış yanlısı söylemleriyle bilinen Saynur Gelendost, ölümünün 15\'inci yılında mezarı başında anıldı.

Bodrum Çevre Platformu tarafından kentte \'Çevreci Ana\' olarak anılan Saynur Gelendost için Türbe Mezarlığı\'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Anma törenine oğlu 64 yaşındaki Serhat Gelendost, Gökova Sürekli Eylem Kurulu gönüllüsü Reşat Uygun, Bodrum Çevre Platformu gönüllüleri, Bodrumlu çevreciler ve arkadaşları katıldı. Anma etkinliğine katılanlar ellerinde, \'Mavi Kadın onurumuzdur\', \'Mavi yol, tarih doğa, çırpınırdı. Çevre Ana\', \'Çevre mücadelesini sonsuza dek sürdüreceğiz\', \'Direnişe devam, son söz yüreği yetenlerin olacak\', \'Türk Yunan dostluğunun barış elçisi\' yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar, çiçeklerle süsledikleri mezarın başında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 Mart 2003\'te 73 yaşında yaşamını yitiren Bodrum Çevre Gönüllüleri Derneği kurucularından ve derneğin genel sekreteri Gelendost\'un anısına konuşma yapan Avukat Remzi Kazmaz, Gelendost\'un 1 avuç insanla termik santrale eylem yaptığına dikkat çekerek, 1 avuç kalana kadar çevreyi ve doğayı korumaya devam edeceklerini söyledi. Kazmaz, şöyle konuştu:

\"Onursal başkanımız desek de o bütün Türkiye\'nin direniş sembolü olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmış \'mavi kadın\'. Onu tanımasam da, mücadelesini birçok kişi gibi örnek alarak, hep elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O termik santralde vücudunu ölüm orucuna yatırdığı zaman koca hükümet karşısında diz çöktü ve onun dedikleri oldu. Ama bugün hukukun da ayaklar altına alındığı bu ortamda biz onun gibi pek direniş sergileyemiyoruz. O nedenle bugün buradayız, Saynur Gelendost\'un bırakmış olduğu mirasa elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağız ve çıkacağız. O hep yüreğimizde yaşayacak rahat uyu, \'mavi kadın\', \'Toprak Ana\' rahat uyu. Biz bir avuç da kalsak Bodrum\'umuzda elimizden geldiği kadar kirliliğe yalana dolana her şeye karşı birlikte mücadele ediyoruz, seni unutmayacağız.\"

Gelendost\'un eylem arkadaşı Reşat Uygun, merhumun Gündoğan Mahallesi Sınırsızlık Meydanı\'ndaki rölyefini tekrar yapmaya talip olduklarını ve anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

\'SAYNUR BODRUM\'A FAZLAYMIŞ\'

Sitem ederek sözlerine başlayan Gelendost\'un oğlu Serhat Gelendost, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndaki (Kos) arkadaşlarının Saynur Gelendost\'a daha çok sahip çıkacaklarına dikkat çekerek, \"Bodrum olarak fazla bir şey yapılamadığını görüyorum. Gündoğan\'daki olaydan dolayı da bilhassa ben bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelecek yıl anma etkinliklerini, Yunanistan\'ın Kos\'ta yapalım. Anıta da tahmin ediyorum ki Kos daha çok sahip çıkacaktır. Bodrum\'dan daha fazla yakın duracaktır. Atina veya Kos fark etmez tahmin ediyorum ki onlar daha kısa zamanda bu işi hallederler. Bu çevre katliamları her sene daha fazlalaştı. Saynur\'a da sahip çıkılamadığını görüyoruz. Bodrum\'a Saynur fazlaymış meğer. Orada hem onun anıtını da yaparlar, rölyefini de yaparlar, her şeyini yaparlar\" dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında Herodot Kültür Merkezi\'nde belgesel gösterimi yapılacağı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI