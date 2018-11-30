Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Varan, Ankara'ya atandı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) İZMİR\'de 5 yıldır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selahattin Varan, Ankara\'ya atandı. Varan\'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görev alması bekleniyor. Selahattin Varan\'ın yerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak getirildi.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan\'ın görev yeri değişti. 5 yıldır İzmir\'de il müdürü olarak görev yapan Varan\'ın, Bakanlık Müşavirliği bünyesinde görevlendirilmesi bekleniyor. Gelecek hafta içerisinde Ankara\'ya gidecek olan Varan, \"Hayırlısı olsun. Bu bir görevdir. Devlet memurunun işi bu. Bir yerde göreve başlar, bitirir. Başka bir yerde başlar. Bakanlığın takdiri\" diye konuştu.

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