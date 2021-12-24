AKP’li belediye başkanının il müdürü olan oğlu "firmalara ceza yazdığı için görevden alındı” iddiası

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atanan Ahmet Faik Gülsever sürpriz bir kararla Bakanlık tarafından görevinden alındı. AKP'li Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'in oğlu olan Ahmet Fait Gülsever'in resmi prosedürlerin dışına çıkmadığı için sık sık şikâyet edildiği ve siyasi baskı ile görevden alındığı iddia edildi.

Gülsever'in yerine ise Uşak Çevre Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk atandı. Öztürk'ün hafta başında ilişiğini keserek Çarşamba günü görevine başlayacağı öğrenildi. Gülsever'in aynı kuruluşta memur olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Selami Aydın’ın haberine göre, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü’nün yaklaşık iki ay önce 18 firmaya atık su arıtma ve baca filtreleri nedeniyle ceza uyguladığı, bu cezaların 86 bin lira ile 160 bin lira arasında değiştiği kaydedildi.

Müdürlüğün ayrıca firmalara süre verdiği ve arıtma sistemleri ile emisyon değerlerini düzeltmelerini istediği öğrenildi. Bu denetimlerin iş dünyasını rahatsız ettiği il müdürünün görevden alınması için girişimlerin başlatıldığı ileri sürüldü.

Diğer yandan Gülsever'in kamu bürokrasisi dışına çıkmadığı öğrenildi. Bu nedenle ‘iş görmemekle' suçlanan il müdürünün sık sık şikâyet edildiği bu nedenle siyasilerin hedefinde olduğu iddia edildi.