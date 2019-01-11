Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan plastik poşet genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik" dedi. Erdoğan devamında şunları kaydetmişti:

"Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız. Yeniden biz oraya döndük dönüyoruz. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız."