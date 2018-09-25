Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'yeni Sur'un görsellerini paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hendek operasyonları sırasında yıkılan Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da yapılacak konutların fotoğraflarını paylaştı. Konutların, Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hendek operasyonları sırasında Sur'da hasar gören tarihi yapılar için hazırladığı, 'Diyarbakır Suriçi Projesi'nin görsellerini paylaştı. Proje görsellerinde, ilçede yapılacak yeni konut ve sokaklar yer aldı. Hem operasyonların yapıldığı bölgede hem de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan mahallerde inşaatı süren konutların Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

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