Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'daki binası ticaret alanına dönüştürüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ının İstanbul’da İl Müdürlüğü olarak kullandığı bina ve arazisi yeni planlarla ticaret alanına dönüştürüldü.

Akıbeti merak konusu olan Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar görmesinin ardından boşaltılmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; 1970’li yıllarda yapılan 10 katlı binaya ilişkin yeni imar planları bakanlık tarafından dün askıya çıkarıldı.



Planlarda “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında kullanılma üzere aynı kanunda tanımlanan “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği duyruldu.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kullanımının sona ermesinden sonra alanın işlevsiz kaldığı belirtilen planda “İşlevsiz kalan kent parçalarının çevresi ile uyumlu olarak işlevlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda imar planı değişiklikleri çalışmaları yapılmışdır” denildi.

Hazineye ait arazi planlarda en son “resmi kurum alanı” fonksiyonundaydı. Yeni planlarla söz konusu arazi ‘ticaret alanı’na dönüştürüldü. 12 kat da izin verildi.