İstanbul depremine karşı önlem için 800 bin lira kaynak ayrılmış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a “İstanbul’a 2021 yılında bakanlığınız tarafından depreme karşı önlem almak için ayrılan kaynak miktarı nedir?” sorusu yöneltildi. Yanıtta, ayrılan kaynağın 800 bin lira olduğu belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, olası depremlerde kamu binalarının afet planı bulunup bulunmadığı ve olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıklarla ilgili soru önergesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adına bakanlığın Strateji ve Geliştirme Başkanlığı yanıt verdi.

Kamu binalarının envanterinin çıkarılması için akademik çalışmalara başlanıldığının belirtildiği yanıtta, şu açıklama yapıldı:

“Bina performansı analizi niteliğinde olmamakla birlikte kullanılan metot ile kamu yapılarının envanterlerinin çıkarılmakta ve risk önceliklendirilmesi yapılarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlayan metot doğrultusunda 82 ilimizde çalışmalara başlanılmıştır.”

Bugün itibariyle 81 ilimizde veri toplama çalışmaları devam etmektedir” bilgisinin verildiği yanıtta, deprem analizi yapılan kurumların talebi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüldüğünü kaydedilerek, “Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 179 kamu binasında deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlaması çalışmaları bakanlığımız koordinasyonunda yapılmış olup, halen kurumlar tarafından talep edildiği taktirde bakanlığımızca bu çalışmalar yürütülmektedir” denildi.

Tanrıkulu’nun “İstanbul iline 2020 yılında bakanlığınız tarafından depreme karşı önlem almak için ayrılan kaynak miktarı nedir? 2021 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır?” sorusuna da yanıt verildi.

Yanıtta, İstanbul’da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından Deprem Performans Analizi için 2020 yılında 210 bin 794 lira kaynak ayrıldığını ve bu kaynağın harcandığı, 2021 yılında güçlendirme çalışmaları için 800 bin lira kaynak ayrıldığı bildirildi. (ANKA)