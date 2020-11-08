Çevre ve Şehircilik Bakanı: Tunç Bey ile uyum içindeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı deprem sonrası birlikte çalıştıkları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le uyum içinde olduklarını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge yazısında, "Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ederken sordum...Çünkü depremin içimizi yakan sıcaklığı biraz olsun geçince...Derinlerdeki şu soru da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlamıştı: CHP’li belediye ile AK Partili yönetim nasıl anlaşacak?Perde arkasında sıkıntılar, çatışmalar yaşandı mı? Sen yapacaksın, ben yapacağım diye yetki çatışması oldu mu?Murat Bey o kadar samimi bir cevap verdi ki...'Ohhh' dedim... " ifadesini kullandı.

Çekirge, Kurum'un, "Daha depremin ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir araya geldik. Sayın Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. O gün dedik ki: ‘Depremin siyaseti olmaz. İnsanımızın canı her şeyden önemlidir. Siyaset üstüdür. O yüzden birbirimize karşı samimi olalım. Açık ve şeffaf olalım. Bir konu varsa hemen birbirimizi arayalım. Şu ana kadar da öyle oldu. Tunç Bey’le toplantılar yapıyoruz. Bir sıkıntı olursa konuşuyoruz. Uyum var. AFAD’ın koordinasyonunda çalışılıyor. Vatandaşımızın meselesini çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Devletin bütün imkânları burada.” dediğini aktardı.