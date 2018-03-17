Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Külliye ve bakanlığımıza hiç çöp kamyonu gelmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki atıklar projesinde önemli mesafeler katettiklerini açıkladı. Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Bakanlığı’na hiç çöp kamyonu gitmediğini ve ekonomiye büyük katkılar sağlandığını söyledi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a atık projesinin detaylarını anlatan Çevre Bakanı şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 3.5 milyar liralık bir ekonomi var, 60 bin insan da istihdam ediliyor. Şimdi Bakanlığımızın 1 senedir üzerinde çalıştığı bir proje bu: Adı sıfır atık. Ya bu sıfır atık olur mu, dışarıya bir sürü şey çıkıyor, ne demek sıfır atık denebilir. Evet, şu anda Bakanlığımızda uyguluyoruz, bize hiç çöp kamyonu gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de gitmiyor.”