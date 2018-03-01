Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: İstanbul'da 2000'den önce yapılan binalar deprem için riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da depreme en riskli bölgenin Adalar ve çevresi olduğunu belirterek, "2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor" dedi.

Bakan Özhaseki NTV yayınında olası İstanbul depremine ilişkin soruları yanıtladı.

"Eskiye nazaran iyiyiz. Ama eksiklerimiz var. Rahatız demek için yüzde 100 binaların güvenli olması lazım. 1999'a kadar yapılmış binalar risk taşıyor" diyen Özhaseki, "2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor. 2000 sonrası yapılanlar ise güvenli. Türkiye'de 2000 öncesi yapılmış 15 milyon civarında bağımsız birimin 7.5 milyonu risk taşıyor" diye konuştu.

Bakan Özhaseki şöyle devam etti:

nsanları uyarmak benim görevim. Şu anda deprem olma riski olan yer Adalar gibi gözüküyor. En fazla 2030'a kadar deprem olarak karşımıza gelir deniyor. Hocaların söylediği büyük ihtimalle 7'nin üzerinde deprem olacak deniyor. Etkilenecek bölgeler sahilde Avcılar'a doğru uzanan hat. 2000 öncesi yapılmış 5, 6, 7 katlı binalar.

5 yılda 600 bin yapıda dönüşüm oldu. Yerinde dönüşüm esası, alan bazlı dönüşüm esası. Belediyelere ne tür teşvikler yapacağımız hususu da çalışıldı. A, B, C planımız hazır. Start verildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu yaza çok rahat başlarız. İşe başlarız, İstanbul için de başlarız"