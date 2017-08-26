Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Çamlıca Camisi'nin alt tarafındaki mahalleyi dönüştürüyoruz yıkıma başlıyoruz 

\"ÇAMLICA\'DA BUGÜN YIKIM VAR. ÇAMLICA CAMİSİ\'NİN ALT TARAFINDAKİ MAHALLEYİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ. YIKIMA BAŞLIYORUZ. SIRF YIKIMA GİDECEĞİM ORAYA\"

İSTANBUL (DHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde kentsel dönüşümün önemine değinerek, \"Bu konuda ciddi olmamız lazım. İstanbul\'da deprem bekleniyor bunu görmezden gelemeyiz. İstanbul\'da 600 bine yakın yapı riskli görünüyor ve yıkılabilir. Tüm Türkiye çapında 7 buçuk milyon civarında konut bunun 2 milyona yakını İstanbul\'da. Bunları bir an önce yenilememiz lazım. Yılda 500 bin yapıyı değiştirip, dönüştürmemiz gereken sayı. 2030\'a kadar bütün yapıları değiştirmek istiyorum. Çamlıca\'da bugün yıkım var 2\'de gideceğim mesela. Bugün Çamlıca Camisi\'nin alt tarafındaki mahalleyi dönüştürüyoruz. Yıkıma başlıyoruz. Sırf yıkıma gideceğim oraya\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK canlı yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik\'in Hafta Sonu programında sorularını yanıtladı.

\"İSTANBUL\'DA 600 BİNE YAKIN YAPI RİSKLİ GÖRÜNÜYOR VE YIKILABİLİR\"

Türkiye\'deki deprem gerçeğine dikkat çekerek bu kapsamda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: \"Bu konuda ciddi olmamız lazım. İstanbul\'da deprem bekleniyor bunu görmezden gelemeyiz. İstanbul\'da 600 bine yakın yapı riskli görünüyor ve yıkılabilir. 600 bin bina İstanbul\'da yıkılabilir.

500 BİN YAPIYI DEĞİŞTİRİP, DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKEN SAYI

Tüm Türkiye çapında 7 buçuk milyon civarında konut bunun 2 milyona yakını İstanbul\'da. Bunları bir an önce yenilememiz lazım. Yılda 500 bin yapıyı değiştirip, dönüştürmemiz gereken sayı. Bu konuda engel çıkaran konular vardı. Mevzuat, rezerv ve finans engeli. Tüm bunları çalıştık. Konu hızlansın diye KHK ile çıkması benim tercihim. Meclis\'e neden getirilmedi deniyor Meclis açıldığında gündem yoğun ne kötü yine Meclis\'e gelir. Meclis\'e gelirse daha iyi olabilir katkılar olabilir. İstanbul\'da dönüşüm yanlış yapılıyor. Yıkılan yapıların yerine daha çok yapı yapılıyor yoğunluk artıyor. 2030\'a kadar bütün yapıları değiştirmek istiyorum.

ÇAMLICA\'DA BUGÜN YIKIM VAR SIRF YIKIMA GİDECEĞİM ORAYA

Çamlıca\'da bugün yıkım var 2\'de gideceğim mesela. Bugün Çamlıca Camisi\'nin alt tarafındaki mahalleyi dönüştürüyoruz. Yıkıma başlıyoruz. Sırf yıkıma gideceğim oraya. Fikirtepe\'de, Esenler\'de uğraşıyorum.\"

\"\'KENTSEL DÖNÜŞÜM VE RANT\' KONUSUNDA BAKANLIK ÜZERİNDE BASKI\"

\"Kentsel dönüşüm ve rant\" konusunda bakanlık üzerinde baskı olduğunu ifade eden Özhaseki, \"Milyar dolarlık adamlar daha fazla kazanmak istiyor\" dedi.



