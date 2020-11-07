Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de acil yıkılacak bina sayısını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e ilişkin olarak, "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında, İzmir genelinde salı gününe kadar hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Enkazların olduğu 4 mahallede tespitlerin tamamlandığını vurgulayan Kurum şunları söyledi: "Bugün itibariyle 61 bin 735 binada 348 bin 297 bağımsız bölümde hasar tespiti çalışmalarımızı tamamladık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam 309 bina, 4 bin 425 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. 3 bin 152 az hasarlı, 371 orta hasarlı binamız var. Dün Milli Eğitim Bakanımız açıkladı.



İzmir’de okullara 1 hafta daha ara verildi. Biz de bu süreçte okullarımızdaki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şu ana kadar İzmir’de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulumuzdan 5 tanesinin ağır, 18 tanesinin ise orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca ilçelerinde muhtarlıkların önünde kurduğumuz koordinasyon çadırlarından başvuruları, talepleri almaya devam diyoruz. Vatandaşlarımızı sürece dair bilgilendiriyoruz. Toplam 3 bin 370 başvuru aldık.



Gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımız yaptığımız tespitler doğrultusunda binalarına ilişkin bilgileri hasartespit.csb.gov.tr internet sitesinden alabilirler. Şu an için binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılarak girilebilir. Ağır hasarlı binalarımızda ise boşaltılma süreçleri de kaymakamlıklar, muhtarlarımız ve güvenlik güçlerimizin yardım ve destekleriyle devam ediyor."

5 bin konutluk proje

İlk etapta 5 bin konutluk bir projelendirme yaptıklarını belirten Kurum, ''İhtiyaç olması halinde bu sayıyı arttıracağız. Şehir Hastanemizin hemen yanında yer alan 1 milyon 300 bin metrekarelik rezerv alanımızda örnek bir şehircilik anlayışıyla 3 bin konut yapmayı planlıyoruz.



Bilhassa yıkılan 17 binanın bulunduğu alanlarda yeni konutlarımızı inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın merak ettiği bir soruya da cevap vermek istiyorum. İzmir’de yıkılan ve ağır hasarlı binalar için AFAD’dan hak sahibi olarak belirlediği vatandaşlarımız yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 isteyenler ise rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler.



AFAD’tan hak sahibi olanlar için, Yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden %40-%50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek. Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan bu ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler'' dedi.