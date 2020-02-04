Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da hasar tespitinin yüzde 85'ini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca hayvanın öldüğü, binden fazla vatandaşın da yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sonrasında başlatılan hasar tespit çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Hasar tespitinin yüzde 85'inin tamamlandığını duyuran Kurum, "Acil yıkılacak yıkık ve ağır hasarlı binaların toplamı 5 bin 147 bina, 14 bin 421 bağımsız bölüme ulaşmış durumdadır. Şu anda kadar yaklaşık 40 bin binamızın tespitini yaptık, 169 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmaları tamamlandı" dedi.

107 binanın yıkımının bitirildiğini ifade eden Bakan Kurum, havadan dron'lar ile tespitlerde bulunulduğunu, çatılardaki görülemeyen hasarların tespit edildiğini anlattı. Kurum, bu şekilde kentsel dönüşüm alanının tespit edilebileceğini kaydetti.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 410 bin binamızın tespitini yaptık. 169 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Elazığ ili genelinde yüzde 85'ini tamamlamış durumdayız. Yarın itibariyle hasar tespitinin çoğunu tamamlamış olacak. Sivrice ve maden ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları merkezde bitti, köylerimizde de devam etmektedir. Bu sırada binalarımızın yıkımını da sürdürüyoruz. Elazığ ili genelinde 107 binanın yıkımını bitirdik. Sürsürü mahallemizde yıkılan enkazın olduğu alandaki çalışmakla tamamlanma aşamasına gelindi. Mustafa Paşa, Abdullah Paşa Mahallesi yerinde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmasını süratle yürütüyoruz. Hem yerden hem de drone'larımızla tespitler yapıyoruz. Bizim göremediğimiz alanlardaki binaların hasarlarını tespit ediyor. Çok hassas veriler veriyorlar, o verilerle birlikte haritamızda kentsel dönüşüm alanını belirleyerek ne kadar binamız etkilenmiş, ne kadarını kentsel dönüşüme dahil etmemiz gerekiyor bunları bu çalışmalarla yapıyoruz. 441 tane acil yıkılması gereken bina var. Ağır hasarlı binalarımız da yıkılacak ama önceliğimiz kentsel dönüşüm alanlarının yıkımı. Bu çerçevede Elazığ ili genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4 bin 600'dür."