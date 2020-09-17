Bakan Kurum: Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak" dedi. Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Giresun'daki sel

"Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta

LPG'li araçlarlar AVM'lere girebilecek

(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek."

Riskli yapılar

"Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6.7 milyon konut var. Yaklaşık 1.5-2 milyonu İstanbul'da"