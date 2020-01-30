Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Elazığ depremi açıklaması: Yüzde 40 hasar tespitini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum, 41 insanın yaşamını yitirdiği, onlarca hayvanın öldüğü ve binden fazla kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ'da konuştu.

Bakan Kurum, "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır. Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim" dedi.

Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var" bilgisini paylaştı.