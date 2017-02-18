Çevre ve Şehircilik Bakanı: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem beklendiğini söyledi. Özhaseki " Bilim adamlarının ortak görüşü 2030’a kadar Marmara denizinde deprem olacak. Yarın sabah da olabilir, şu an da olabilir, ama en geç 2030’a kadar deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu deprem 7’nin üzerinde olacak" dedi.

Bakan Özhaseki, “2016 yılında bir takım yasal çalışmalar yaptık. İmar mevzuatını değiştiriyoruz. İmarın değişmez anayasasını yazıyoruz. Her bir şehrin anayasasını ayrı ayrı yayınlayacağız. Değişmez kuralları biz koyacağız. Özellikle bir çok yerde terör 2 yıl kadar önce şımarmış vaziyette iken hükümetimizin kararlı şekilde hareket etmesiyle birlikte eli silahlı militanlar bertaraf edildi. Dağlar da temizleniyor. 7 bölgede çok aşırı hasarlar vardı. 70 binin üzerinde bina hasarlıydı.

40 bin kadarı ufak tefek hasarlıydı. Bunları onararak 30 bin civarında evin yapımına başladık. Teröristler her çıktıkları evin içinde bombalama yapmışlar. Her tarafta tuzak var. Yere Kur’an’ı Kerim’i koymuşlar, içini oyarak bomba koymuşlar. Bizim çocuğumuzun duyarlılığını bildikleri için böyle bir tuzak kurmuşlar. Bu örgüt kendi insanlarına ve akrabalarına da zarar veriyor. Bu evleri tek tek temizledik. Terörist ile vatandaşı ayırmak lazım. Sur’da evi yıkılan birisi Diyarbakır’da yeni yapılan yerlerden isterse anahtar hazır. Eğer tarihi yapılarda kalmak isterse onarmasına yardım ediyoruz. Senenin sonuna kadar bütün vatandaşlarımızın evlerini verebilecek durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin envai çeşit yardımını yapıyoruz. PKK’nın da kara propagandası bitmiyor. Uluslararası Af Örgütü de PKK’nın sözcüsü gibi hareket edip, ne kadar iftira varsa kara çalıp gidiyor” dedi.

İstanbul'da 7’nin üzerinde deprem beklentisi

Bakan Özhaseki konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Son bir asırda 6 ve üzerindeki depremleri kast ederek söylüyorum. 56 tane deprem var ülkemizde. Ölen insan sayısı 81 bin 637 kişi, Ülkemizin yüzde 42’si deprem bölgesi üzerinde. Hazırlık yapmamız lazım. Hazırlık yaparsanız Japonlar gibi ninni dinler gibi uyursunuz.

İstanbul da korkunç bir manzara bizi bekliyor. İTÜ’de bir profesör faylar arasındaki uyumu incelemiş. Kaç yılda bir geldiğini incelemiş. 15-20 yıl gibi fayların her biri patlamak üzere. Bilim adamlarının ortak görüşü 2030’a kadar Marmara denizinde deprem olacak. Yarın sabah da olabilir, şu an da olabilir, ama en geç 2030’a kadar deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu deprem 7’ni üzerinde olacak. Deprem olacaksa belediye başkanlarının uyumamamsı lazım. Vatandaşlar tedirgin olmalı. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Türkiye’de yılda 500 bin bağımsız birimi değiştirebilirsek başarılı olduğumuzu sayarız. İstanbul’da 200 binin üzerinde bir binayı değiştirmemiz icap ediyor."