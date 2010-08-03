Çevre ve Orman Bakanlığı: Dev nehir 11 yıldır biliniyordu

T24 - Çevre ve Orman Bakanlığı, Marmara'dan Karadeniz'e doğru akan alt akıntı ile Karadeniz'den Marmara'ya doğru akan üst akıntının ilk kez yabancılar tarafından tespit edilen bir konu olmadığını bildirdi.



Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul Boğazı'nda bir nehir aktığı" ve "bunun ilk kez yabancılar tarafından tespit edildiği" haberlerinin yer aldığı belirtildi.



Boğazdaki dip akıntının 1800'li yıllardan beri bilinen bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü olduğu dönemde, 1999 yılında "İstanbul Su Temini, Kanalizasyon ve Drenaj, Atıksu Arıtma ve Uzaklaştırma Master Planı"nın yayımlandığı hatırlatıldı.



Bu master planıyla İstanbul'un içme suyu ve kanalizasyon meselesinin 2040 yılına kadar planlandığı ifade edilen açıklamada, planda İstanbul Boğazı'nda yapılan çalışmaların da yer aldığı bildirildi.



Açıklamada, İSKİ, İstanbul Teknik ve İstanbul üniversitelerinden bilim adamlarının içinde bulunduğu Türk bilim adamlarının, Arar Araştırma Gemisi ile yaptıkları araştırmalarda, Marmara'dan Karadeniz'e, Tuna Nehri kadar debiye sahip alt akıntının olduğunu, Karadeniz'den de Marmara'ya üst akıntının bulunduğunu tespit ettiği belirtildi.



Türk bilim heyetinin bu akıntılardan elektrik üretiminin mümkün olup olmadığı konusunda çalışmalar yaptığı ifade edilen açıklamada, bu çalışma raporlarının İSKİ'de bulunduğu kaydedildi.



Boğazlardaki akıntı durumu ve su kalitesi parametreleri ile kütlesel madde taşınımının 1994'ten beri düzenli olarak ölçüldüğü vurgulanan açıklamada, İSKİ'nin hazırlamış olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon Master Planı'nın tahminlere değil, gerçek ölçüm neticelerine dayandırıldığı bildirildi.



Sahip olduğu su teknolojileri konusunda Türkiye'nin dünyanın ilk üç sırasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, boğazdaki alt-üst akıntıyla ilgili konunun, boğaz taşımacılığındaki risklerin ele alındığı, 1 Temmuzda İstanbul'da yapılan "Tanker ile Petrol Taşımacılığının Marmara-Boğazlar Açısından Çevresel Riskleri ve Bu Risklerin Önlenmesi" konulu toplantıda Bakan Eroğlu tarafından dile getirildiği belirtildi.



Sonuç olarak Marmara'dan Karadeniz'e doğru akan alt akıntı ile Karadeniz'den Marmara'ya doğru akan üst akıntının ilk kez yabancılar tarafından tespit edilen bir konu olmadığı vurgulanan açıklamada, gazetelerde yer alan haritaların İSKİ Master Planı'nda mevcut olduğuna işaret edildi.



Açıklamada, konunun Türk bilim adamlarının çalışmaları sonucunda İSKİ tarafından 1999'da yayımlanan bilimsel raporlarla tespit edilerek belgelendiği kaydedildi.





