Çevre mühendisi, silahlı soygundan tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, geçen ay bir zincir market şubesinden 25 bin TL çalınmasıyla ilgili yakalanan T.B. (43) tutuklandı. Okulunu ikincilikle bitiren ve çevre mühendisi olduğu belirtilen T.B., uzun süredir işsiz olduğunu, borçlarını ödeyemediğini söylediği öğrenildi.

Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi\'ndeki ulusal market zincirine ait mağaza, geçen ay gece yarısı motosikletle gelen kişi tarafından silah tehdidiyle soyuldu. Başında bere bulunan şüpheli, mağazadaki 25 bin TL\'yi alarak, motosikletle kayıplara karıştı. Olayı çözmek amacıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, mağazada ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında saatler süren incelemeler yaptı.

MAĞAZA GÖREVLİSİ, SESİNDEN TANIDI

Karanlık olması nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinden sonuç alamayan uzman ekip, mağaza personelinin ifadesine yeniden başvurdu. Mağaza görevlilerinden biri, şüphelinin sesini gündüz gelen bir müşteriye çok benzettiğini; ancak emin olamadığını söyleyince, mağazanın güvenlik kamerası kayıtları tekrar izlenerek, şüphelinin T.B. olduğu belirlendi.

KURUSIKI TABANCA VE MAKYAJ MALZEMESİ BULUNDU

Şüpheli T.B.\'nin adresini tespit eden ekipler, savcılıktan yakalama ve ikamette arama izni aldı. Evine yapılan baskında T.B., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve çeşitli makyaj malzemeleriyle mağazadan alındığı belirlenen 2 bin 400 TL ele geçirildi.

İŞSİZ VE BORÇLU OLDUĞUNU ANLATTI

T.B.\'nin sorgusunda, olayı gerçekleştirdiği gün tanınmamak için saçını ve sakalını farklı renklere boyadığını, markete bu şekilde gittiğini ve kendisine kimsenin yardım etmediğini söylediği belirtildi. T.B.\'nin uzun süredir işsiz olduğu, yaşlı annesine baktığı ve bankalara olan borçları nedeniyle haciz takibatına uğradığını, bu nedenle soygunu gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan T.B., savcılığa gönderildi. T.B.\'nin, savcılık sorgusunu beklerken yakınlarına, \"Yapacak başka bir şeyim yoktu, başka çarem kalmamıştı\" dediği belirtildi. T.B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından \'nitelikli yağma\' suçundan tutuklanarak, Alanya Cezaevi\'ne konuldu.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİ İKİNCİLİKLE BİTİRDİ

Annesi ve babası uzun süre önce ayrılan T.B.\'nin annesinin yanında kaldığı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü\'ne üçüncü sıradan yerleşen T.B.\'nin, okurken harçlığını çıkarmak amacıyla İzmir\'deki anaokullarında palyaçoluk yaptığı ve okuldan da ikincilikle mezun olduğu öğrenildi.

İKİ YILDIR İŞ BAŞVURULARINA OLUMSUZ YANIT ALDI

Yakınları, bir süre önce Manavgat\'a yerleşen T.B.\'nin, yanından hiç ayrılmadığı annesine bakmak için evlenmediğini ve yaklaşık 2 sene önce işsiz kaldığını söyledi. Bu süre içinde birçok kuruma iş başvurusunda bulunan T.B.\'nin olumsuz yanıt aldığını belirten yakınları, bir ara Side\'de 2-3 restoranda garson olarak çalıştığını; ancak işten çıkarıldığını anlattı.

İŞSİZLİK, BUNALIMA SOKTU

T.B.\'nin işsizliği kaldıramadığını, iş başvurularının olumsuz sonuçlanması nedeniyle özgüvenini yitirdiğini ve bunalıma girdiğini kaydeden yakınları, son 1 yıldır sürekli ilaç kullandığını ve evden neredeyse hiç çıkmadığını söyledi. Yakınları, T.B.\'nin birlikte yaşadığı annesinin rahatsızlıklarının olduğunu, bankalardan kullandığı krediler nedeniyle evine haciz geldiğini de belirtti.



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