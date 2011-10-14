-Çevre felaketine ceza BRISBANE (A.A) - 14.10.2011 - Avustralya'da Yüksek Mahkeme, 2009 yılında Avustralya kıyısında çevre felaketine yol açan yük gemisinin sahiplerine 1,2 milyon dolar ceza verdi. Queensland eyaleti Yüksek Mahkemesi Yargıcı Kiernan Dorney, Swire Navigation ve Bluewind Shipping şirketlerinin sahiplerini para cezasına çarptırmanın yanı sıra bu kişilerin, eyaletin başkenti Brisbane'in yüksek tirajlı gazetesinde özür metni yayımlamasına karar verdi. MV Pacific Adventurer gemisinin sahiplerinin, Brisbane açıklarındaki petrol sızıntısının temizlenmesi için halihazırda 25 milyon dolar ödediği kaydedildi. Gemideki çok sayıda konteyner fırtına yüzünden denize düşmüş, tonlarca petrol denize dökülmüştü.