Çevre duyarlılığı engel tanımadı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde belden aşağısı felç olduğu için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Gülay Çolak (39), bir grup çevreciyle birlikte Dalyan kanal boyunu temizledi. Duyarlılığıyla örnek olan Çolak, halkı çevreye sahip çıkmaya çağırdı.

Okçular Mahallesi\'nde yaşayan bedensel engelli, evli ve 1 kız çocuğu annesi ressam Gülay Çolak, durumunun çevre duyarlılığına engel olmayacağını gösterdi. 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağısı felç olan Çolak, azmiyle de dikkat çekti. Ülke genelinde yürütülen \'Türkiye\'yi temiz tut\' adlı temizlik kampanyasıyla; Dalyan Kanal boyunda, kentte yerleşik yaşayan bir grup yabancıyla temizlik yapan Çolak, torbalarca çöp topladı. Muğla Kız Meslek Lisesi Resim Öğretmenliği mezunu Gülay Çolak, \"Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir çevredir. Türkiye\'yi temiz tut projesine katılarak, bugün kenarında insanların bıraktığı kirli ayak izlerini silerek çiçeklere yer açtık. Teşekkürler. Bu zincirleme temizliğin sürekliliğine yardım etmek güzeldi\" dedi.

Çevre gönüllüsü İngiliz Maria Jonker, yıllardır Dalyan ve çevresinde her hafta temizlik yaptıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, \"Eşim ve ben 17 yıl önce buraya yerleştik. Birçok dostumuz var, Gülay da bunlardan biri. Her zaman kendisiyle görüşüyoruz. Çalışmalarımıza katılmak istiyordu. Harika bir insan Gülay Çolak. Birçok insana örnek oldu\" dedi.

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