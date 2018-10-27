Çevre Bakanlığı'nın hazırlattığı rapordan: İstanbul'da kirliliğin nedeni yükselen inşaatlar

İstanbul Kocaeli arasında yapılması planlanan 64 km’lik otoyolunun nihai ÇED raporu ortaya çıktı. Raporda, İstanbul’da yükselen inşaatların hava sirkülasyonunu engelleyerek kirliliğe neden olduğu belirtildi.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, AKP döneminde mega projeler nedeniyle kent kuzeye yani su havzalarının bulunduğu bölgeye doğru genişlerken, bu bölgelerde yapılaşma tehdidi arttı, şehir merkezlerinde gökdelenler hızla yükselmeye devam ediyor.

Bakanlığın hazırlattığı ÇED raporunda bu durumun altı çizilerek İstanbul’un son yıllarda genişlemesi nedeniyle su havzalarının yapılaşma baskısı altında olduğuna dikkat çekildi.

Kocaeli Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde İstanbul ile Kocaeli arasında planlanan 64 km’lik otoyolun nihai Çevresel Etki Değerlendirme raporu yayımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan ve toplam maliyeti 94 milyon 500 bin olan otoyolu projesine neden ihtiyaç duyulduğu şu sözlerle anlatıldı:

“Karayolu taşımacılığı ve ulaşımında en güvenilir ve ekonomik olan otoyol ağı ile genişletilmiş karayolu ağının ülkemiz genelinde geliştirilmesi ve karayolu ağı içerisindeki payının artırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.”

Otoyol güzergahının İstanbul’un Tuzla ilçesi, Kurtköy kavşağı-Güzeltepe mevkii arası 6+940, 96 km, Kocaeli İli, İzmit, Körfez, Gebze, Dilovası ve Derince İlçesi, Güzeltepe-Çınardüzü arasında 57+291,53 km. olmak üzere toplam 64 km olduğu kaydedildi.

Otoyolun amacı trafik yoğunluğunu azaltmak

İstanbul-Kocaeli Yolu Projesinin amacının, her geçen gün artan trafik yoğunluğu, sıkışıklığı ve insan sağlığını tehdit eden gürültü ve hava kirlenmesine sebep olan ve mevcut İstanbul-Kocaeli otoyolunun trafik yoğunluğunu azaltmak olduğu ifade edildi.

733 nihai ÇED raporunda İstanbul ve Kocaeli’nde çevre, hava ve su kirliliğine ilişkin tespitler ve nedenleri yer aldı.

Gelir seviyesi ülke ortalamasının üstünden ancak bunun bir bedeli de var

ÇED raporunda Kocaeli’ndeki çevre kirliliğine ilişkin “Kocaeli, yoğun sanayi, ulaşım hatları (D-100 ve otoban), aşırı nüfus artışı, plansız şehirleşme nedeniyle, ülkemizin çevre açısından en sorunlu bölgesidir” ifadelerine yer verilirken “Türkiye ekonomisine yön veren firmaların büyük çoğunluğunun faaliyet gösterdiği ilimizde kişi başına düşen gelir seviyesi ülke ortalamasının çok çok üstünde yer alırken ne yazık ki bunun bedeli hava, su, toprak kirlenmesi ve çevre kirliliği ile birlikte yaşamak olmuştur” dendi.

Kirliliğin kaynaklarına ilişkin şu veriler raporda yer aldı:

“Kocaeli’nde, hava kirliliğinin en büyük nedeni insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kaynaklar sabit ve hareketli olarak iki kısımda değerlendirilebilinir. Madencilik ve taş ocağı etkinlikleri sırasında oluşan kirlilik, fabrikalardan kaynaklanan kirlilik, yerleşim alanlarında bulunan ev ve binalardan kaynaklanan kirlilik, sabit kirletici kaynaklar olarak isimlendirilir.”

Kirliliğin nedeni: Yükselene inşaatlar

Raporda İstanbul’daki kirlilikle ilgili dikkat çekici şu ifadeler yer aldı: “Gittikçe daralan yeşil alanlar ve gittikçe yükselen inşaatlar hava sirkülasyonunu engelleyerek kirlilik artışında önemli bir rol oynamıştır.”

Raporda su derelere boşaltılan atıkların kirliliğin en büyük nedeni olduğunun altı çizilerek “Yerleşim yerlerinin ve fabrikaların atık suları derelere, göllere veya denizlere verilmektedir. Su belli bir düzeyde ve nitelikteki kirlenmenin üstesinden gelebilmektedir. Suya bırakılan organik kirleticiler, suda bulunan bakterilerin ve erimiş oksijenin (Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOI) etkisiyle biyokimyasal ayrışmaya uğramaktadır. Mineralizasyon denilen bu olay suyun kalitesinin bozulmadan sürebilmesini sağlayan doğal bir etkileşimdir. Ancak kirletici türlerinin giderek artması, kirleticinin öz yapısının değişmesi, nüfus yığılmaları ile kullanılan kirletici miktarının yükselmesi, mineralizasyonu etkisiz duruma getirmektedir. Özellikle zararlı ve tehlikeli atıklar olarak nitelendirilen inorganik ve radyoaktif maddeler bu açıdan bakıldığında yeni bir boyut oluşturmuşlardır. Havada ortaya çıkan kirlenme ve toprak kirliliği de suyun doğal dolanımı nedeniyle su kaynaklarını etkilemektedir” dendi.

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