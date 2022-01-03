Çevre Bakanlığı, belediyenin itirazlarına rağmen İskenderun'daki deniz dolgusuna izin verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB) itirazlarına rağmen, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tosyalı Limanı’nda yapılacak 80 dönümlük deniz dolgusuna onay verdi.

HBB, ilave liman projesi için kendi görüşü alınmadan dolgu kararının askıya çıkarılmasına tepki gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama, bakanlığın konu ile ilgili görüş talebine 8 Kasım’da resmi yazı ile cevap verildiği ve bu cevapta, “dolgu istenilen alanlarda hangi faaliyetlerin yapılacağının bilinmediği, depolama hizmeti oluşup oluşmayacağı, ulaşım ilişkileri, tahmini otopark ihtiyacı, araç sayıları ve etkileri” gibi konuların net olmadığına dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada; HBB’nin bakanlığa gönderdiği yazıda, “istihdam ve barınma, donatı ihtiyacının nereden ve nasıl karşılanacağı, tesisin etrafında bulunan yerleşim alanları ve tarım alanlarının nasıl etkileneceği, taşıma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve karayolu ağına nasıl etki edeceği ve bununla beraber herhangi bir önlem alınıp alınmadığı, deniz dolgu talebinin çevre ve insan sağlığı açısından risklerine” karşı dosyada herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığının vurgulandığı kaydedildi.

8 Eylül’de yapılan meclis toplantısında konunun önerge ile meclis gündemine getirildiğini hatırlatan İmar ve Şehircilik Dairesi, dosyada HBB’nin giderilmesini istediği eksiklikler ile ilgili bir düzenleme yapılmadığından İmar Komisyonu’nun raporunu oluşturmadığını hatırlattı.

"Kaygı verici"

HBB’den yapılan açıklamada; konu meclis gündeminde beklerken Bakanlığın, 17 Aralık’ta plan teklifini resen onaylanmasının ve askıya çıkarılmak üzere il müdürlüğüne göndermesinin “hayret ve kaygı” ile karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, uygulamanın HBB’nin görüşleri alınmadan yapılmasının şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar ve kıyı kanunlarına ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dokuz ilçemizin günlük 1.500 ton çöpünün gönderildiği Gökçegöz katı atık bertaraf tesisi için dört yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi görmezden gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir şirketin deniz-dolgu talebini belediyemizi de by-pass ederek onaylamıştır.

Hatay halkı adına açtığımız davayı Danıştay’da kazanmamıza rağmen yargı kararını uygulamayarak 127 dönümlük bir alanı Hataylılara çok gören Bakanlığın, bir şirketin 80 dönümlük deniz dolgu talebini hızla olumlu karşılayarak, hemşerilerimizin görüşünü sormadan tüm işlemlerini hızla tamamlamasını anlamak güçtür.

Hatay halkını ilgilendiren, Bakanlıklardan beklediğimiz birçok konu varken insan hayatını, sağlığını ve çevreyi tehdit eden atık tesisi sorunu varken Bakanlığın deniz dolgusunu bu şekilde onaylamasını kaygı ve Hatay halkı adına üzüntü ile karşılıyoruz.”