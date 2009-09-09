Çevre Bakanı'ndan açıklama : Alınacak önlem yok!

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da bir yılda yağacak yağışın neredeyse 3'te 1'inin 48 saatte yağdığını belirterek, "Bu hakikaten bir tufan belirtisidir. Buna ne Türkiye'de ne Amerika'da ne de hiçbir yerde alınacak önlem yoktur" dedi.

Bakan Eroğlu, DSİ İstanbul Bölge Müdürü Cüneyt Gelek ile Silivri Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek, Kaymakam Mesut Demirkol'dan ilçenin uydu fotoğrafı üzerinden sel ve su taşkını yaşanan bölgelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkınlara karşı geçici değil, köklü tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Dere yatağının işgal edilmesi ya da dere kesitlerinin daraltılması sonucu taşkınların yaşandığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Ne zaman dere yatağı işgal edilirse yatak tekrar işgal edilen alanı belli bir süre sonra da olsa geri alır. Bu tabiatın kuralıdır" dedi.

Hükümetin ve bakanlığının yapılması gereken her şeyi yapacağını ifade eden Eroğlu, ancak burada belediyelere düşen en önemli görevin ise dere yataklarına tecavüzün engellenmesi olduğunu kaydetti.

"Vatandaşlarımız dere yatağına ev yapmışsa bunu kaldıracağız. Bunun başka çaresi yoktur. Geçmişte işgal edilen dere yataklarının mutlaka boşaltılması gerek" diyen Bakan Eroğlu, şu anda Silivri'nin E-5 karayolu altındaki kesiminde dere yataklarının işgal edildiğini, dere kesitlerinin daraltıldığını, bu nedenle de çevrenin çok büyük zarar gördüğünü söyledi.

Bakan Eroğlu, burada mutlaka dere yataklarının açılması gerektiğini, bu konuda belediyenin desteği ile Karayolları Genel Müdürlüğünün üzerine düşeni yapacağını vurguladı. Bölgede yapılacak ilk işin devletin mülkiyetindeki alanların belirlenmesi olduğunu ifade eden Eroğlu, buralarda işgal varsa bunun kaldırılması için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

"Hasar tespiti yapılıyor"

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin hasara ilişkin sorusu üzerine, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hasarın boyutlarını hemen çıkarmak mümkün değil. Zaten hasarın tespitini Bayındırlık Bakanlığımız ve valiliğimiz yapıyor" dedi.

Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya'daki orman ekiplerinin sel baskınlarının yaşandığı bölgelere kaydırıldığını ve halen Silivri ve Selimpaşa'da 60 arazöz ile 400 personelin yardım çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Bakan Eroğlu, "Şu anda Silivri ve Selimpaşa'da toplam bin 600 ev ve iş yerinde hasar var. Bu evlerin bir kısmı yıkılmış, bazı araçlar denize sürüklenmiş. Bazı iş yerlerindeki malzemeler ise sular altında kalmış. Bu büyük bir felakettir" dedi.

Menfez ve köprülerle ilgili sıkıntıların da olduğunu ifade eden Eroğlu, bazı menfez ve köprülerin geçmişte usulüne göre yapılmadığını, ilmi gerçeklerden fedakarlık edilerek inşa edildiğini kaydetti.

Bir çok köprü kesitinin de dar yapıldığına dikkati çeken Eroğlu, giriş kesiti saniyede 200 metreküp su geçecek şekilde yapılan bir köprünün çıkışının ise 50-60 metreküpe düştüğünü, bunun da taşkınların yaşanmasındaki bir başka sebep olduğunu vurguladı.

Suyun bir yerden geçemediğinde kabardığını bunun da suyun tabiatında olduğunu belirten Bakan Eroğlu, Silivri ve Selimpaşa'da yaşananların altında bunun bulunduğunu kaydetti.

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin dere ıslah çalışmalarında hesap hatası yapılıp yapılmadığı şeklindeki sorusu üzerine, dere ıslah çalışmalarının belli bir debiye göre hesaplandığını, 500 ya da bin yılda bir görülecek debiye göre hesap yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Bin ya da 2 bin yılda bir oluşabilecek debilere göre hesap yapılması durumunda, her yerin dere yatağı konumuna geleceğini ifade eden Eroğlu, "Bir yılda yağacak yağışın neredeyse üçte biri, 48 saatte yağdı. Bu hakikaten bir tufan belirtisidir. Buna ne Türkiye'de ne Amerika'da ne de hiç bir yerde alınacak önlem yoktur. Ama mühim olan hasarı asgariye indirecek tedbirler almaktır. Burada herkesin eksikliği var. Bir defa imar planında eksiklikler var. Dere yatakları işgal ediliyor. Yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. Hükümetimiz bu konuda güzel bir çalışma yaptı. Artık sadece yapanlar değil, buna göz yumanlara da cezai müeyyide var. Bundan sonra inşallah kaçak yapılaşma olmayacak. Yaşanan üzücü olaylarda herkesin bir hatası vardır" dedi.

Konu Bakanlar Kurulu'na taşınıyor

Hükümetin bu işin takipçisi olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, "Zaten ben yarın Başbakanımıza bilgi sunacağım. Konuyu, pazartesi günü muhtemelen Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceğiz. Biz sorunlara köklü çözüm bulmaktan yanayız. Ama bu konuda mali idarelerin de elini taşının altına koyması gerekir, böylece sorun çözülür" ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, açıklamaların ardından bölgeyi gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.