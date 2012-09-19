'T.C. kimliği olanın kanında bozukluk yoksa terörün içinde olmaz'

Bingöl’deki saldırıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan sert tepki geldi. Bakan Bayraktar, “Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı kim olursa olsun, kanında sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz. Bu cüzdanı taşıyan bu kahpelik içinde olmaz. Eğer böyleyse, kanı bozuktur, sütü bozuktur, satılmıştır” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin gündem toplantısına katılan Bayraktar konuşmasına Bingöl’deki terör olayına atıfta bulunarak başladı.

“Bütün dünya bilsin ki Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız” diyen Bayraktar Türkiye’nin çok boyutlu, çok çeşitli, çok zor bir terör belasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayraktar, “Sorumlu arkadaşlar olarak şunu söylemeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı kim olursa olsun, kanında, sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz. Bu cüzdanı taşıyan, bu kahpelik içinde olmaz. Eğer böyleyse, kanı bozuktur, sütü bozuktur, satılmıştır. Ama biz çok derin yerden geliyoruz. Derin bir tarihimiz var. Türk milleti dünyanın en güçlü ülkeleri içinde yerini alacak. Bedel ödedik, bundan sonra da öderiz. Birinci dünya savaşından sonra iki bağımsız Müslüman ülke kaldı. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri İran’dır. Hiç esir olmadık. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Üzüntülüyüz ama azimliyiz, kararlıyız. Türkiye büyümeye devam edecek” diye konuştu.

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