Çevre Bakanı: Sur’un içinde toplu konutun yeri yoktur

Çevre ve Şehircilik Bakan Fatma Güldemet Sarı, çatışmalar dolasıyla evlerin yıkıldığı Diyarbakır Sur İlçesi’nin SİT alanı olduğunu belirterek "Sur'un içinde toplu konutla ilgili hiçbir yapı olmayacak. Sur'un içinde toplu konutun yeri yoktur" dedi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Sarı, Silopi'de hayatın normalleşmeye başladığını belirterek bilançosunu da açıkladı. Silopi'de yapılan çalışma ile 27 binanın yıkıldığını, 342 binanın da ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Sarı, "Bunun maliyeti sonra ortaya çıkacak ama zarar gören konutların yerine yeni konut çalışması yapılacak" diye konuştu.