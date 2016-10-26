T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevre Bakanı Özhaseki: Kadın vekilin banyoda videosunu çekmişler

Mehmet Özhaseki, 17-25 Aralık'ın da algı operasyonu olduğunu öne sürdü

26 Ekim 2016 11:49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cemaate ait otelde, bir kadın milletvekilinin banyoda görüntülerinin çekildiğini dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 17-25 Aralık operasyonlarının bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; FETÖ terör örgütünün bir kadın vekilin banyo yaparken gizli kamera ile görüntüsünü çektiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Herkesi dinlemişler. Güya insan yetiştirmek, insanları İslami terbiye üzerine yetiştirmek için ortaya çıktığını söyleyen bu hoşgörü ekibi niye dinlemeler yapar ki? Diğer cemaatler cemaat değil mi? Niye diğer cemaatler kimseyi dinlemiyor.

 

"Yahu din bunun neresinde!"

 

Kendi otellerinde partiye güya 6 ayda bir toplantı yaptırıyorlar. Herkesin odasını bu böcek mi kamera mı ne koymuşlar, herkesi çekiyorlar. El insaf ya Allah'tan korkmaz mısın, utanmaz mısınız? İnsanları yatarken kalkarken niye çekiyorsunuz ki? Bir kadın milletvekili dedi ki; 'Abi bir konuşma yaptım. Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım şimdi bilmiyorum ki?' dedi. Yahu bunun din neresinde" dedi.

 

"Bizi karşılayan komutanlar şimdi hapiste"

 

Doğu ve Günedoğu Anadolu bölgelerinde PKK ile mücadelede niye başarısız olduklarını 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından öğrendiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Oradaki mücadelede niye başarısız olduğumuzu şimdi anlıyorum. Bizim gittiğimizde bizi karşılayan komutanların hepsi şimdi hapiste. İstihbarat bilgilerini onlarla paylaşıyorlar, bizimle paylaşmıyorlar." diye konuştu.

ETİKETLER

Mehmet Özhasekicemaatbanyovideokadın milletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24