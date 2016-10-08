T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevre Bakanı: Maaşının 500 lirasını harçlık verip, 2.500 lirasını Kandil'e gönderen var

"Ankara'da, İstanbul'da bin 500, 2 bin lira alırken Doğu ve Güneydoğu'da 7 bin liraya kadar maaş alanlar var"

08 Ekim 2016 11:56

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri buluşmasında kayyım atanan 'teröre destek verdikleri' gerekçesiyle 674 Sayılı KHK'yla kayyım atanan belediyelerle ilgili olarak "100 kişilik iş yapılacak yere 400 kişilik ihale  yapıyorlar. Çok müthiş paralar veriliyor. Ankara'da, İstanbul'da bin 500, 2 bin  lira alırken Doğu ve Güneydoğu'da 7 bin liraya kadar maaş alanlar var. Maaşının 500 lirasını harçlık verip, 2.500 lirarını Kandil'e gönderen var" dedi.

İller Bankası (İLBANK) tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Özhaseki, 674 Sayılı KHK kapsamında yeni  görevlendirme yapılan belediyelerin önceki ve şimdiki sürecine yönelik  değerlendirmesine şu yanıtı verdi:

"Onları besleyen, onlara yataklık yapan, her türlü lojistik anlamda  desteklenmesini sağlayan bazı belediyeler var. 102 civarında HDP'li belediye var.  Hepsi bu işin içerisinde diyemeyiz ama büyük bir bölümü ne yazık ki bu işin  içerisinde.
Nasıl içerisindeler? Her türlü iş makinelerini kullandırıyorlar, her  türlü militanı besliyorlar. Bizim bildiğimiz mevzuatlardaki açıklardan istifade  ederek Kandil'i acayip şekilde para olarak destekliyorlar. Hizmet alma suretiyle  taşeronluk ihalesi yapıyorlar. 100 kişilik iş yapılacak yere 400 kişilik ihale  yapıyorlar. Çok müthiş paralar veriliyor. Ankara'da, İstanbul'da bin 500, 2 bin  lira alırken Doğu ve Güneydoğu'da 7 bin liraya kadar maaş alanlar var. Patnos  Belediyesi geçici işçilere 6 bin 300 lira vererek seçimlerden önce bırakıp  gidiyor. Vatandaşın eline bu parayı vermeden, büyük bir bölümünü kendileri alıyor  doğru dağa gönderiyorlar." 

ETİKETLER

Mehmet ÖzhasekiÇevre BakanıKandil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24