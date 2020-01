Çevre Bakanı: Maaşının 500 lirasını harçlık verip, 2.500 lirasını Kandil'e gönderen var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri buluşmasında kayyım atanan 'teröre destek verdikleri' gerekçesiyle 674 Sayılı KHK'yla kayyım atanan belediyelerle ilgili olarak "100 kişilik iş yapılacak yere 400 kişilik ihale yapıyorlar. Çok müthiş paralar veriliyor. Ankara'da, İstanbul'da bin 500, 2 bin lira alırken Doğu ve Güneydoğu'da 7 bin liraya kadar maaş alanlar var. Maaşının 500 lirasını harçlık verip, 2.500 lirarını Kandil'e gönderen var" dedi.

İller Bankası (İLBANK) tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Özhaseki, 674 Sayılı KHK kapsamında yeni görevlendirme yapılan belediyelerin önceki ve şimdiki sürecine yönelik değerlendirmesine şu yanıtı verdi:

"Onları besleyen, onlara yataklık yapan, her türlü lojistik anlamda desteklenmesini sağlayan bazı belediyeler var. 102 civarında HDP'li belediye var. Hepsi bu işin içerisinde diyemeyiz ama büyük bir bölümü ne yazık ki bu işin içerisinde.

Nasıl içerisindeler? Her türlü iş makinelerini kullandırıyorlar, her türlü militanı besliyorlar. Bizim bildiğimiz mevzuatlardaki açıklardan istifade ederek Kandil'i acayip şekilde para olarak destekliyorlar. Hizmet alma suretiyle taşeronluk ihalesi yapıyorlar. 100 kişilik iş yapılacak yere 400 kişilik ihale yapıyorlar. Çok müthiş paralar veriliyor. Ankara'da, İstanbul'da bin 500, 2 bin lira alırken Doğu ve Güneydoğu'da 7 bin liraya kadar maaş alanlar var. Patnos Belediyesi geçici işçilere 6 bin 300 lira vererek seçimlerden önce bırakıp gidiyor. Vatandaşın eline bu parayı vermeden, büyük bir bölümünü kendileri alıyor doğru dağa gönderiyorlar."