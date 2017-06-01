Çevre Bakanı: İstanbul'da 7 şiddetinde deprem olursa 600 bin konut zarar görür

Bakanlar Kurulu'nda deprem sunumu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 şiddetinin üzerinde deprem olması durumunda 600 bin konutun zarar görebileceğini, bunun da binaların yüzde 10-15'ine denk geldiğini söyledi. Özhaseki, gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü, Türkiye’de 15 yıl içerisinde çürük ev kalmayacağını kaydetti.

Mart ayında konut ve iş yerlerini kendileri yenileyecek vatandaşlara özel hesaptan kredi verileceğini açıklayan bakanlığa iş dünyası da "sektörü canlandıracak ve hızlandıracak bir adım" yorumu yapmıştı.

Akşam gazetesi'nden Miray Çimen'in haberinde, Özhaseki, son 100 yılda Türkiye’de 6 şiddetinin üzerinde 56 deprem olduğunu ve 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Kuzey Anadolu fayının hareketli olduğunu anımsatan Özhaseki, Marmara açıklarında 5 tane kırık fayın büyük bir tehlike olarak beklediğini söyledi. Özhaseki, bilim insanlarının tespitlerine göre İstanbul'da 2030'a kadar 7 ve üzerinde şiddette deprem olacağına dikkat çekerken, bu gerçeği bilerek hazırlık yapacaklarını söyledi.

Bakandan kentsel dönüşüm vurgusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da 7 ve üzeri şiddette olası bir depremin 600 bin konuta zarar verebileceğini vurguladı. Özhaseki, gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda yılda 500 bin evin dönüşümünü gerçekleştirmeleri halinde Türkiye’de 15 yıl içerisinde çürük ev kalmayacağını kaydederek, bu evlerin 150-200 bininin İstanbul’da olduğunu vurguladı.

Vatandaşa faiz desteği

Belediyelerin yanı sıra vatandaşlara da destek vereceklerini belirten Özhaseki, “Onlarda bu finansman desteklerinden istifade edecekler. Onlara getireceğimiz teşvikler içerisinde ev kiralarını ödemek vardı. Onu devam ettireceğiz. Faiz desteği de sağlanacak. Onlar müteahhitle anlaştığında 5 yıl vadeli bir kredi tamamıyla işlerini görecektir" dedi. Kredi faizi için %4 destek alındığını belirten Özhaseki, “Yüzde 15’lerde gezen faizde yüzde 4 hiçbir anlam ifade etmiyor” dedi. Özhaseki bunun faizsiz ve 5 yıl vadeli olacağını söyledi.

Olası depremde mali zarar 180 milyar

İstanbul’da bir deprem olursa karşılarına çıkacak mali yük hakkında da bilgi veren Özhaseki, “600 bin konutun yok olması demek bir taraftan altyapısıyla birlikte çökeceği için 90 milyar liranın heder olması demek. Bir taraftan sokaktaki arabaları, eşyaları da yok edeceği için 90 milyar liralık bir zarar demek. Bir anda 180 milyar lira gibi bir zararı karşımıza çıkarıyor demektir" dedi.

3 alanda çalışılacak

Özhaseki, "3 ayrı alanda çok hızlı olarak çalışabiliriz. Birincisi; bina bazlı bir dönüşüm ve değişim. İkincisi; alan bazlı bir değişim ve dönüşüm. Üçüncüsü de; Bakanlık olarak biz çözüm ortağı olarak birçok yerde işin içerisine girebiliriz" diye konuştu.