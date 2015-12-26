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Çevre Bakanı: Güneydoğu'da harap olan binalar yıkılacak, mağdurlara geçici ev verilecek

"Bu çarpık yapılaşmanın mağduriyetini de ortadan kaldırmış oluruz"

26 Aralık 2015 13:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasakları sonrası çatışmalar nedeniyle harap olan binaların hasar tespit çalışmasından geçeceğini belirterek, “Hasar tespit çalışmasından sonra da hasarlı binaların yıkımı ve temizlik yapılacak. Yıkım işini yaptıktan sonra orada mağdur olan vatandaşlarımızı geçici olarak bir yerde ikamet ettiririz, daha sonra kentsel dönüşüm bizim bakanlığımız bünyesinde de olabilir, TOKİ bünyesinde de olabilir” dedi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Bakan Sarı, Güneydoğu’da çatışma sonrası oluşan görüntüler ve şehirlerin bundan ne olacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

 

"Hasarlı binalar yıkılacak"

 

“Tabii ki ondan sonrasında bir süreç başlayacaktır. Öncelikle biz orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak görev verilirse hasar tespit çalışması yapacağız. Yani bu binaların yaşanabilir konumda olup olmayacağını... Hasar tespit çalışmasından sonra da hasarlı binaların yıkımı ve temizlik yapılacak. Genel bir çerçeve olarak anlatıyorum, sadece Güneydoğu’da değil, herhangi bir yerde olacak bir şey. Çalışma prensibimizi anlatıyorum, orası için de geçerli. Bu tip bir bölgede yaşanabilir şartları sağlamıyorsa hasar tespit çalışmasından sonra hasarlı binaların, özellikle tehlike arz eden binaların muhakkak yıkımı gerekiyor.”

Bakan Sarı, “Mağdur vatandaşları geçici evlere yerleştireceğiz” dedi.

 

"Geçici ikamet sağlanır"

 

Yıkımdan sonra geçici yerleşimlerin söz konusu olabileceğini kaydeden Sarı, şöyle devam etti:

“Yıkım işini yaptıktan sonra orada mağdur olan vatandaşlarımızı geçici olarak bir yerde ikamet ettiririz, daha sonra kentsel dönüşüm bizim bakanlığımız bünyesinde de olabilir, TOKİ bünyesinde de olabilir, yeni yaşam alanları sağlamak lazım. Bunu Hekimhan’da da yaptık, Van’da da yaptık, o bölgelerde de o noktada ihtiyaç doğarsa bunu yapacağız. Kentsel dönüşümle de birlikte özellikle orada daha yaşanabilir, altyapısı daha bitmiş, sosyal donatıları tamamlanmış, insanların daha kaliteli bir yaşam mekanına da sahip olmasının öne açılacaktır. Nihayetinde orası da biraz daha çarpık yapılaşmanın olduğu bölgeler oldu. Her ilimizde var bu, orada da vardı. Bu vesileyle bu çarpık yapılaşmanın mağduriyetini de ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum.”

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