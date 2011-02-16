Çevre Bakanı Eroğlu: Kömürlerin hepsi kalitesiz değil

T24 - Hükümetin, 2003’ten beri fakir ailelere dağıttığı bedava kömürün yüzde 36’sının çevre kirliliğine yol açtığı ortaya çıktı. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, “Genelde şikayet yerine numune analizi yapıldığından o orana bakmamak lazım. Bu kömürlerin hepsi böyle değil” diye savunma yaptı.

Hükümetin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla 2003’ten beri düzenli olarak halka dağıttığı bedava kömürün düşük kalitesi nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı ortaya çıktı. 2010’un son 3 ayında dağıtılan kömürlerden alınan 28 numenin 11’inin standartlara uygun olmadığı ve insan sağlığını tehdit edecek derecede kirletici olduğu tespit edildi. Bu şok gerçek, MHP K.Maraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un SYDV’ları tarafından fakirlere dağıtılmak üzere ihale edilen kömürlerin çevreye uygunluğuna ilişkin soru önergesine, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’nun verdiği yanıtla günışığına çıktı.



Bakandan acı itiraf

Eroğlu soru önergesine verdiği yanıtta, 2010’un son 3 ayında dağıtılan kömürlerden alınan 28 numenin incelemesine göre, bunların sadece yüzde 18’nin standartlara uygun, yüzde 36’sının ise uygun olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Numelerin yüzde 46’sına ilişkin sonuçların ise henüz çıkmadığını belirten Eroğlu, Vatan gazetesinin bu vahim tabloya ilişkin sorusunu yanıtlarken, trajikomik bir savunma yaptı. SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla dağıtılan kömürlerin analizlerinin genellikle şikayet üzerine yapıldığını ifade eden Eroğlu, “Genelde şikayet üzerine numune analizi yapıldığından, o orana bakmamak lazım. Yoksa kömürlerin hepsi böyle değil” dedi.



9 milyon ton kömür

2003-2010 arasında Türkiye genelinde SYDV aracılığıyla 9 milyon 223 bin ton kömür dağıtımı yapıldı. Bu yıl yapılacak yaklaşık 2.2 milyon ton kömür ile birlikte son 9 yıl içinde dağıtılan bedava kömür miktarı 12 milyon ton’a ulaşacak. Muhalefetin ‘seçim rüşveti’ olarak eleştirdiği bedava kömür her yıl 1.5 milyon ton dağıtılıyor. Bedava kömürün en çok kirlettiği iller arasında Hakkari, Ağrı, Van, Bitlis, Niğde, Yozgat geliyor.

