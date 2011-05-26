Çevre Bakanı Eroğlu: İçki kötülüklerin anasıdır

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Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'dan Uşak'a hareketinden önce gazetecilerin "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması yönündeki Danıştay kararına ilişkin sorularını yanıtladı.Eroğlu, hükümet olarak mahkemelerin verdiği kararlara saygılı olduklarını ve mahkeme kararlarınıuyguladıklarını söyledi.Alkol bağımlılığı nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısında artış olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bilhassa son zamanlarda, maalesef çocuk yaşlardaki gençlere kadar içki müptelası yaygınlaşmaya başladı. Bu da gençlerin geleceği açasından, gelecek nesiller açısından uygun değil. Bunları dikkate almamız lazım. İçki ve sigara gibi kötü alışkanlıklar önlenmesi gereken hususlar. Bunlara herkesin yardımcı olması lazım" dedi.Bakan Eroğlu sözlerine, "Hiç kimse herhalde gençlerin içki ve sigara müptelası olmasını, alkol müptelası olmasını istemez. Bakın şu anda hastanelerde alkol bağımlıları hızla artmaya başladı. Bunlar ülkemiz açısından gerçekten düşündürücü hususlar. Bunları hepimizin dikkate alması lazım. Gelecek nesiller açısından bunu iyi düşünmemiz gerekir" diye devam etti.