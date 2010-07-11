Çevre Bakanı: Babamın oğlu olsa tayin etmem

T24 - Afyon'da bir termal otelde düzenlenen Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, AKP hükümeti olarak ehliyetli insanlara önem verdiklerini belirterek, "İşin ehli olmayan kişinin babasının oğlu olsa dahi hiçbir yere tayin etmeyeceğini" söyledi.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''İşine ehil olmayan kişi, babamın oğlu dahi olsa hiçbir yere tayin etmem'' dedi.



Eroğlu, Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlen Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Eroğlu, AKP hükümeti olarak ehliyetli olan insanlara önem verdiklerini belirtti.



Eroğlu, AKP hükümetinden önceki hükümetler döneminde Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan bir hemşirenin Çevre ve Orman Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptığını kaydederek, şunları söyledi:



''Tamam bu arkadaşımız Sağlık Bakanlığı'nda müsteşarlık yapabilir, ama Çevre ve Orman Bakanlığı'nda yapamayacağını düşünüyorum. Bunları, o kişileri küçümsemek için söylemiyorum. Onlar da bizim başımızın tacı. Bunu ehliyet ve liyakâtın çok önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. İşte bunun için daha önce hiçbir şey yapılamamış. İşine ehil olmayan kişi babamın oğlu dahi olsa hiçbir yere tayin etmem. Ehliyet ve liyakât olmayınca, işin erbabı olmayınca, işlerin yürümesi mümkün değil.''





