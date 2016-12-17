"Çevre Bakanı 'Ak Trol' hesabından kendini yedirtmedi" iddiası

Kayseri’de çok sayıda can kaybına yol açan bombalı araç saldırısı, 4 gün önce kente yaptığı ziyarette söylediği “Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun” sözleriyle tepki çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sahte bir hesaptan yorum olarak atmaya çalışıtığı tweeti, yanlışlıkla kendi hesabından attığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, Özhaseki'nin kişisel Twitter hesabından atıldığı öne sürülen paylaşımında "Kardeşlerim PKK’nın çıkarlarına alet olmayın. Bırakın laf salatasını. @mehmetozhaseki’yi yedirmeyiz…" ifadelerine yer verildi.

Aynı mesajın bir süre sonra "RTE Gönüllüsü" adlı sahte hesaptan paylaşıldığı da öne sürüldü.