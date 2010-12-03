-CEVİZ VE ELMAYA DENETİM ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Kabuklu ceviz, iç ceviz, elma (golden cinsi), starking elma, starkrimson elma gibi bazı tarım ürünlerinin ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü DTM Bölge Müdürlükleri bünyesindeki dış ticarette standardizasyon denetmenleri tarafından yapılacak. Dış Ticaret Müsteşarlığının ''Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, kabuklu ceviz, iç ceviz, elma (golden cinsi), starking elma, starkrimson elma gibi ürünlerin ithalat denetimleri, Dış Ticaret Veri sistemi (DTVS) üzerinden Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü DTS Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı, Marmara Bölge Müdürlüğü DTS Denetmenleri İstanbul Grup Başkanlığı ve Marmara Bölge Müdürlüğü DTS Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı tarafından yapılacak. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18 Ekim 2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı DTVS uygulamasını tanımlanması ve firma adına DTVS'de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekecek. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere ilişkin olarak, söz konusu grup başkanlıkları dışındakilere yapılacak denetim başvuruları, 31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecek. Başvuru kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulacak. Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesi'nde belirtilen vasıfları esas alınacak. Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması ya da kapsam dışında olduğunun belirlenmesi veya geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespit edilmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulacak. Yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilecek. Tebliğde yer alan geçici maddeye göre, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Söz konusu Tebliğ, 8 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.