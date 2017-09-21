Ceviz topladığı ağaçtan düşüp yaralandı

Sinan KABETEPE- Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 60 yaşındaki Hüseyin Gümüştekin, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.
Çavdarlı Mahallesi Kahya Kadir Sokak\'ta oturan Hüseyin Gümüştekin, bahçesindeki ağaçtan ceviz topladı. Ardından ağaçtaki dalları budamak isteyen Gümüştekin, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan Gümüştekin\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Gümüştekin, daha sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıkla saptanan Gümüştekin tedaviye alındı.
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