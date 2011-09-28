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Dünya

Çeviköz: Avrupa Bülteni bir eksikliği dolduracak LONDRA (A.A)

28 Eylül 2011 15:38

-Çeviköz: Avrupa Bülteni bir eksikliği dolduracak LONDRA (A.A) - 28.09.2011 - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Anadolu Ajansı'nın Avrupa Bülteni yayınına başlayacak olmasının, Avrupa'da yaşayan Türkler ve Avrupa ülkelerindeki Türk medyası bakımından bir eksikliği dolduracağını, Türkiye'deki vatandaşlar ile Avrupa'da yaşayan Türkler arasında ilave bir köprü niteliği taşıyacağını söyledi. Büyükelçi Çeviköz, 1 Ekim'de başlayacak Avrupa Bülteniyle ilgili, "Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerin güvenilir ve hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasında ve Türkiye'deki gelişmelerin yabancı kamuoylarına iletilmesinde önemli bir rol üstlenegelen Anadolu Ajansı'nın "Avrupa Bülteni" yayınına başlamasının, Avrupa'da yaşayan Türkler ve Avrupa ülkelerinde yerleşik Türk medyası bakımından bir eksikliği dolduracağını, Türkiye'deki vatandaşlar ile Avrupa'da yaşayan Türkler arasında ilave bir köprü niteliği taşıyacağını" bildirdi.  Bültenin, Avrupa'da yaşayan Türklerin sesinin Türkiye'de ve Avrupa'da daha iyi biçimde duyurulmasına hizmet edeceğini, başarılarına görünürlük kazandırılmasına yardımcı olacağını belirten Büyükelçi Çeviköz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yaşadıkları ülkelerde ve ülkemizde kendilerini etkileyecek siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuki gelişmelerden daha hızlı biçimde haberdar olmalarını sağlayacak, çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız arasında etkileşimi kolaylaştıracak, ayrıca Avrupa'daki Türk medyasının güvenilir haberlerle beslenmesine fırsat teşkil edecektir. Ülkemiz ve Avrupa'da yaşayan Türkler arasında etkin, hızlı ve güvenilir bir haber köprüsü kurulmasından büyük memnuniyet duyuyor, "Avrupa Bülteni"ne yayın hayatında başarılar diliyorum."

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