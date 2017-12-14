Çevik Kuvveti İşgal Girişimi davasında karar

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanık hakkında 2'şer kez ağılaştırılmış, 1 sanık hakkında 1 kez ağılaştırılmış, 15 sanık hakkında ise birer kez müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları beyanda bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan 16'sı beraatlarını isterken, Ümit Yolcu'yu şehit eden eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız, "Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı da, "Yargılamanın eksik yapıldığını düşünüyorum. Adalet mülkün temelidir" ifadesini kullandı.



Son sözlerin ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hulusi Pur, yargılamanın sona erdiğini bildirerek, heyetin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdiğini söyledi.

Anayasayı ihlalden 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet 15 sanığa müebbet hapis cezası



Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ile Eski Üsteğmen Kurtuluş Kara hakkında, "Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme bu üç sanığın işledikleri suçtan pişmanlık duymadıklarına kanaat getirerek cezada indirime gitmedi. Mahkeme, diğer tutuklu 15 sanık hakkında ise indirimde bulunarak "Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez "müebbet" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Ümit Yolcu'nun şehit edilmesine yönelik 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet





Mahkeme, darbeye direnen Ümit Yolcu'yu şehit ettikleri gerekçesiyle, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı ile Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında, "Kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

2 sanığa diğer suçlardan ise 184 yıl hapis cezası

Darbeye direnirken yaralanan 7 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama" suçlarından ise 3 sanığa toplamda 185 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı hakkında, 7 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 84 yıl, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında ise 8 kişiye yönelik, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklardan Yusuf Boz'a da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

40 er beraat etti



Tutuklu 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tamamı er olan 40 sanığın ise, "Suç işleme kasıtları olmadığı" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.



Mahkeme heyeti, "TBMM'yi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ise geçitli suç olması nedeniyle bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



Karar açıklanırken bir sanığın eşi, "Benim eşim vatanını çok seviyor. Yazık... Günah..." diye yüksek sesle bağırınca salondan çıkarıldı. (DHA)