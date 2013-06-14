Çevik kuvvete 'Çanakkale Destanı' mesajları!

Radikal’den İpek İzci’nin haberine göre Çevik Kuvvet Şube Müdürü Fatih Sarıyıldız’ın, 13 Haziran günü saat 17.03’te İstanbul’da görev yapan çevik polise "Çanakkale destanından sonra 2. destanı sizler yazıyorsunuz” dediği bir mesaj gönderildiği iddia edildi.

“Çevik Kuvvetimizin kahraman evlatları!” şeklinde başlayan mesajda “Çanakkale Destanı'ndan sonra 2. destanı sizler yazıyorsunuz. Molotofla kolu yanan kardeşimiz kolu sargılı göreve koşuyor... Düğününü yapan kardeşimiz ertesi gün çıkıp geliyor... Birçok yaralı kardeşimiz raporunu kullanmak istemiyor... 16 gündür çok az uyuduk. Çoğu zaman yemek yiyemedik. Hep birlikte zor şartlarda görev yapmaktayız. Kahramanlarla dolu şubede görev yapmaktan onur duyuyorum. Sizleri yetiştiren ana-babalarınızın ellerinden sizlerin alınlarından öpüyorum.” ifadeleri kullanıldı.

‘İyi niyetli de olsa diyaloğa geçmeyin’

Saat 23.17’de iemcevikkvvt ismiyle gönderilen bir diğer mesajda ise “Personelimizin dikkatine; bu süreçte gösterici vatandaşların iyi niyet yaklaşıp personelimizle diyaloga geçerek konu ile ilgili olan duygu, düşünce ve izlenimleri gizlice ses ve görüntü olarak kayıt yaptığı ve yayınladığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı hiçbir personelimizin sivil olan hiç kimseyle iyi niyetli olduğunu gösterse bile diyaloga geçmemesi gerekmektedir” deniyor.



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