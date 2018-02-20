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Çevik Kuvvet Şube Müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- TEKİRDAĞ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürü Metin Kesici (53), memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

20 Şubat 2018 20:36

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- TEKİRDAĞ\'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürü Metin Kesici (53), memleketi Balıkesir\'in Gönen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ İl Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevini yürüten 2\'nci Sınıf Emniyet Müdürü Metin Kesici, önceki gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kesici\'nin cenazesi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünde dün düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir\'in Gönen ilçesine getirildi.
Metin Kesici\'nin cenazesi, Gönen Çarşı Camii\'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Kesici\'nin ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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